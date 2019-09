La Samp fa risorgere la Fiorentina

(ANSA) - FIRENZE, 26 SET - La Fiorentina è tornata a vincere dopo un lunghissimo digiuno battendo 2-1 la Sampdoria, adesso ultima insieme alla Spal. Ai viola il successo in campionato mancava dal 17 febbraio scorso e addirittura al Franchi dal 16 dicembre 2018 quando superarono l'Empoli per 3-1. A sbloccare il match è stato Pezzella su assist di uno scatenato Ribéry, il raddoppio porta la firma di Chiesa. La Sampdoria, rimasta in dieci al 9' del secondo tempo per l'espulsione di Murillo, ha accorciato con il neo entrato Bonazzoli costringendo gli avversari a chiudere con un po' di affanno. Il tecnico della Sampdoria Eusebio Di Francesco ha parlato di squadra che deve "migliorare in malizia e furbizia. Potevamo giocarcela fino alla fine, esiste anche la paura di vincere per le squadre avversarie. Rimanere in 10 sicuramente ha condizionato un po' la partita, ma ci tengo a sottolineare le nostre responsabilità, non quelle dell'arbitro. Dovevamo osare di più e, in generale, dobbiamo leggere meglio alcune situazioni".