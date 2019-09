Gronda: Salvini, un Grillo qualunque non la fermerà

"La settimana prossima presenteremo in Parlamento una mozione per far partire i cantieri della Gronda autostradale di Genova", il raddoppio dell'autostrada nel tratto del ponente di Genova. Lo annuncia il capogruppo della Lega alla camera Riccardo Molinari alla festa cittadina del partito a fianco del segretario della Lega Matteo Salvini, del sindaco Marco Bucci e del governatore Giovanni Toti. "Non permetteremo che un Beppe Grillo qualunque fermi un autostrada - avverte Salvini dal palco - Grazie a Genova e ai genovesi che per la loro reazione al crollo del ponte Morandi sono stati un esempio di coraggio, hanno dato una lezione a tutto il mondo, un esempio di coraggio e forza".