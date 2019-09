Genoa-Bologna poche emozioni e zero gol

(ANSA) - GENOVA, 26 SET - Poche emozioni, zero gol e un punto per uno. Genoa e Bologna non si fanno troppo male nella sfida del Ferraris anche se i giocatori di Mihajlovic possono recriminare di più per un rigore sbagliato da Sansone nel secondo tempo. Il Genoa da par suo ha colpito una traversa con Schone, ma sono in realtà le uniche due emozioni di una gara combattuta, ben nove ammoniti, ma poco concreta. Deluso Andreazzoli che sottolinea come nota positiva che la porta è rimasta inviolata ed è la prima volta. "Oggi non c'è stata crescita della squadra ed è quello che a me interessa. Credo che pochi tra chi è sceso in campo possano dormire soddisfatti. Uno però lo può essere: Radovanovic, se ne avessimo undici come lui saremmo più contenti questa sera".