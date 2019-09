Comune Genova, Conforti manager Sviluppo

Guido Conforti, 60 anni, vice direttore di Confindustria Genova, sarà senior manager economic development del Comune di Genova. Si occuperà di supportare il sindaco Marco Bucci. "L'obiettivo - ha detto il sindaco - è mettere in pratica alcuni azioni fondamentali. La prima è la creazione delle metriche che ci daranno la possibilità di controllare e verificare l'efficacia delle nostre azioni sia per quanto riguarda la creazione di posti di lavoro sia per quanto riguarda l'aumento del Pil". Un secondo compito di Conforti riguarda "l'integrazione tra le aziende genovesi, tra le partecipate e le private ma non nell'ottica di esternalizzare i servizi ma per creare sinergie di crescita". Terzo punto, "favorire gli investimenti nell'area genovese sia per le aziende che non sono presenti in città sia per le aziende che sono già a Genova e che hanno intenzione di crescere". Conforti, che manterrà il suo ruolo in Confindustria, riceverà come compenso di 39.500 euro l'anno, e riferirà direttamente al sindaco.