Chiuso in casa, precipita per uscire

(ANSA) - GENOVA, 26 SET - Un uomo di 26 anni, di origini bengalesi, è precipitato questa mattina a Sestri Levante dal balcone di casa di un amico, cercando di scavalcare per uscire.

Secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri, era ospite di un connazionale che è uscito di casa per andare a lavorare chiudendo la porta a chiave, con ogni probabilità per distrazione. L'uomo ha provato allora a passare dal balcone, ma mentre scavalcava è precipitato da una altezza di circa sette metri. E' stato soccorso dal personale del 118 ed è stato trasferito in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova.