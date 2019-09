Rolli experience, dormire nobili dimore

(ANSA) - GENOVA, 25 SET - Una novità per l'edizione autunnale dei Rolli Days 2019, la visita alle dimore nobiliari di Genova patrimonio dell'Unesco, prevista per sabato 12 e domenica 13 ottobre. E' la Rolli Experience, dedicata ai visitatori che vogliono vivere l'emozione di pernottare negli storici edifici dell'aristocrazia genovese. I Palazzi dei Rolli di piazza Cattaneo e di piazza San Lorenzo si apriranno con la cortese accoglienza delle padrone di casa, per guidata e racconto delle vicende storiche della residenza tra pareti e soffitti affrescati, frammenti di vita, degustazioni che richiamano la storia della città, cena, pernottamento.

In piazza Cattaneo sarà possibile visitare l'appartamento al piano nobile di Palazzo Cattaneo della Volta: dal XII secolo, i proprietari ebbero qui il loro "albergo" e la loro chiesa gentilizia di San Torpete. A pochi passi dalla cattedrale di San Lorenzo, è invece situato Palazzo Cicala, di cui sarà possibile visitare l'appartamento al piano nobile.