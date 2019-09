Padre e figlio spacciatori, arrestati

(ANSA) - GENOVA, 25 SET - Padre e figlio di 48 e 21 anni, sono stati arrestati dalla polizia per spaccio di stupefacenti.

Il padre ha precedenti specifici, il figlio è incensurato.

Una volante della Questura, a seguito di una segnalazione di spaccio, è intervenuta in una abitazione di via Maria Brighenti, a Cornigliano, proprio mentre dal portone usciva un 18enne che aveva acquistato una dose di hashish. I poliziotti sono così entrati nell'appartamento trovando 80 grammi di hashish, svariato materiale per il confezionamento della droga e 85 euro suddivisi in banconote di piccolo taglio, provento dello spaccio.