Gronda: Toti, cantieri o mobilitazione

(ANSA) - GENOVA, 25 SET - "L'unico tavolo possibile sulla costruzione della Gronda autostradale di Ponente è quello per far partire i lavori subito". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stasera via fb replica all'intervento del ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli durante il question time alla Camera. "Al ministro che parla di un progetto da rivedere e condividere, ricordiamo sommessamente che sono circa 15 anni che Genova e la Regione si confrontano con tutte le parti in causa sul progetto", evidenzia Toti. "L'unico tavolo possibile è quello incaricato di far partire i lavori subito, ogni altro confronto utile solo a diluire il veto dei grillini su un'opera indispensabile come questa sarebbe inaccettabile e la nostra risposta non potrebbe che essere una grande mobilitazione per veder riconosciuti i diritti dei liguri e degli italiani", dichiara.