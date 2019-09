Fusione Atp-Amt, c'è accordo sindacale

Oggi proseguono le sedute delle commissioni consiliari iniziate ieri in Comune a Genova sul tema dell'incorporazione in Amt di Atp, ma è già stato fatto il passo più difficile verso la creazione di un'unica azienda di trasporto pubblico della Città metropolitana, a cui il servizio potrà essere assegnato senza gara. In serata Comune di Genova, Amt, Atp e i sindacati di categoria (Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna) hanno abbozzato un accordo quadro per definire l'eventuale ingresso dei privati in Amt e le tutele per i lavoratori delle due aziende. Al primo punto la governance della nuova società: anche se dovessero entrare i privati di Autoguidovie, parte dell'azionariato di Atp, l'azienda unica dovrà essere un soggetto pubblico. Il Cda sarà a composizione totalmente pubblica e l' eventuale socio privato non potrà accrescere la propria quota. Sul fronte dell'occupazione, l'accordo quadro prevede che tutti i dipendenti confluiranno nella nuova società mantenendo gli attuali contratti