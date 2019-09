Ducale, rassegna su satira e/o comicità

(ANSA) - GENOVA, 25 SET - La satira è roba antica: Orazio dice l'abbia inventata Lucilio e c'è da crederci. Ma dove sono i confini tra il comico e la satira? A questa domanda intende rispondere la rassegna - a Palazzo Ducale dal 30 settembre al 21 ottobre - pensata da Luca Bizzarri e Tullio Solenghi 'Tra il comico e la satira', ideale prosecuzione della rassegna di Letteratura comica dello scorso anno. Per i più, comico e satira sono la stessa cosa, due modi diversi per definire ciò che ci diverte nella letteratura e nello spettacolo. Ma sembra proprio che non sia così: Dario Fo sostiene che solo la satira, che colpisce bersagli precisi della propria epoca, ha la dignità di un genere letterario: chi la pratica parte spesso dal tragico, come Rabelais o Molière, esponendosi di persona a possibili conseguenze e portando avanti una battaglia contro il marcio o gli errori dei suoi tempi.