Nel cartellone di Palazzo Ducale anche mostra su Bansky

600 eventi, mostre di altissimo livello culturale e storico, qualcuna con curiosità intriganti, cicli di conferenze, appuntamenti fondamentali nel panorama culturale italiano come 'La Storia in Piazza' e il Festival di Limes ma anche tante sorprese. Il direttore di Palazzo Ducale Serena Bertolucci, il presidente di Palazzo Ducale - Fondazione per la cultura Luca Bizzarri, l'assessore regionale alla cultura Ilaria Cavo, il vicesindaco di Genova Stefano Balleari e lo sponsor Intesa San Paolo hanno presentato il cartellone 2019-2020 di Palazzo Ducale che, secondo la definizione di Cavo diventa sempre più un 'hub della cultura'. Tra le tante mostre che verranno allestite spiccano quella su Michelangelo (dal 26 marzo al 19 luglio 2020), su Banksy (23 novembre 2019 - 29 marzo 2020) e quella sugli Anni Venti (5 ottobre 2019 - 1 marzo 2020), un'indagine mirata alla complessità storico-politica, sociale e culturale di quel decennio e sull'impatto che ebbe sulle ricerche estetiche del tempo.