Vinacci entra in Fugen Sim

(ANSA) - GENOVA, 24 SET - Giancarlo Vinacci, assessore allo Sviluppo economico del comune di Genova fino a paio di settimane fa, entra in Fugen Private sim. La boutique finanziaria con sede a Milano si rafforza anche con l'ingresso Umberto Rapetto, figura di primo piano nel campo della sicurezza informatica, creatore e per undici anni comandante del Gat Nucleo Speciale Frodi Telematiche della Guardia di Finanza. Fugen sim si rivolge a investitori istituzionali con servizi di gestione patrimoniale e consulenza, caratterizzati dall'utilizzo di programmi di intelligenza artificiale e machine learning proprietari.

Vinacci è membro del comitato scientifico dell'Associazione Nazionale Giovani Innovatori, vicepresidente del Forum Economia Innovazione, membro del collegio di vigilanza di Ilva e consigliere della Scuola Superiore dell'Università di Genova. Ha iniziato presso il gruppo Mediobanca quasi trent'anni fa, per passare ad altri primari gruppi finanziari. Prima dell'assessorato era amministratore delegato di Mediofima.