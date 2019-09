Lega:a Genova dal 26 settembre Zena Fest

Torna a Genova la Zena Fest della Lega, dal 26 al 29 settembre: La quattro giorni di dibattiti politici, musica e gastronomia in piazza della Vittoria sarà aperta giovedì sera dal segretario federale Matteo Salvini.

L'inaugurazione della kermesse sarà nel pomeriggio con la partecipazione del segretario della Lega Liguria Edoardo Rixi, e dei capigruppo alla Camera Riccardo Molinari e al Senato Massimiliano Romeo. Nei quattro giorni deputati e senatori liguri, assessori e consiglieri regionali, comunali e municipali si confronteranno in dibattiti su 'Italia sovrana' e infrastrutture (venerdì 27), 'Sviluppo economico e lavoro' e 'Sicurezza e immigrazione' (sabato 28), con anche un confronto sulle sfide delle Regioni 'tra autonomie e referendum' al quale parteciperanno i governatori di Lombardia Attilio Fontana, Liguria Giovanni Toti, e Piemonte Alberto Cirio. Nell'ultimo giorno si parlerà di 'Caccia, pesca e made in Italy' e sulle battaglie della Lega 'da Strasburgo a Roma'.