L.elettorale, maggioranza va sotto in commissione regionale

E' stata bocciata in commissione Affari Istituzionali del Consiglio regionale della Liguria la proposta di deliberazione di referendum della Lega per l' abrogazione della parte proporzionale della legge elettorale nazionale. Come evidenziano M5S e Pd, la commissione ha espresso parere negativo sulla proposta del leader della Lega Matteo Salvini e del presidente della Regione Giovanni Toti. La votazione è finita 15 a 15 bocciando il quesito referendario.

Determinanti l'assenza del consigliere Claudio Muzio (Forza Italia) e il voto negativo di Giovanni De Paoli (ex Lega).

Nonostante la bocciatura la proposta approderà comunque giovedì in Consiglio regionale dove la maggioranza cercherà di rinsaldare le fila, forte di tre voti in più delle opposizioni.