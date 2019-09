Fognini,su operazione deciderò più in là

(ANSA) - GENOVA, 24 SET - Fabio Fognini non lascia ma raddoppia: "Sto valutando la possibilità di operarmi però non è questo il momento di parlarne. Davanti ci sono tanti tornei importanti e sono in corsa per il Masters che è un sogno nel cassetto che vorrei esaudire" racconta il numero uno del tennis italiano all'ospedale Gaslini di Genova dove è stato testimonial di 'Regolandia', iniziativa voluta da Questura e ospedale. La decisione sull'operazione, visti i problemi alla caviglia destra, sarà presa più avanti, intanto il tennista di Arma di Taggia parla dell'esperienza alla Laver Cup, il torneo che vede ogni anno di fronte una selezione di giocatori europei ed una proveniente dal resto del mondo: "Sono stati giorni bellissimi, lo considero un premio per quello che ho costruito in quindici anni di carriera. Essere al fianco, poi, di due giocatori che sono la storia del tennis come Nadal e Federer è stato fantastico".