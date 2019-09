DiFrancesco cambia Samp "non lo spirito"

(ANSA) - GENOVA, 24 SET - Possibile turnover, ma non dovrà cambiare lo spirito della Sampdoria: "Voglio lo stesso atteggiamento e l'identico equilibrio visto domenica col Torino con la voglia di rimanere sempre in partita che dovrà accompagnarci per tutto il campionato". La sfida alla Fiorentina è considerata insidiosa. "La Fiorentina ha raccolto meno di quanto avrebbe meritato. Ha elementi importanti a cui si è aggiunto un campione, un leader come Ribery: ritengo che si debba affrontare con grandissima attenzione, perché la classifica attuale non rispecchia i reali valori dell'avversario. Montella? È un fratello, abbiamo vissuto gioie e dolori. Siamo cresciuti insieme a Empoli. A Roma abbiamo vinto uno scudetto, siamo stati per due anni in camera assieme".