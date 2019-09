Calcinaccia: Aspi convoca residenti

(ANSA) - GENOVA, 24 SET - Dopo le recenti cadute di calcinacci, domenica quella di un pezzo di un pluviale, la Direzione di Tronco di Genova di Autostrade propone ai residenti della zona delle Gavette, a Genova, "di incontrarsi al più presto per condividere informazioni e documentazione sul viadotto Bisagno". L'invito ha l'obiettivo, spiega una nota di Aspi, di "rassicurare i residenti riguardo alle preoccupazioni manifestate in questi giorni sulle condizioni del ponte". I cittadini devono essere ancora contattati. La riunione, spiega Autostrade, verrà organizzata nei prossimi giorni: "saranno illustrati gli esiti dei recenti monitoraggi effettuati sul viadotto (anche da una società di ingegneria esterna) oltre che gli interventi di manutenzione in corso e programmati. I tecnici si rendono disponibili a effettuare anche un sopralluogo con i residenti presso il viadotto".