Andreazzoli, non faremo come a Cagliari

(ANSA) - GENOVA, 24 SET - "Non vedremo il Genoa di Cagliari".

Aurelio Andreazzoli tra tattica e risultati fotografa così la gara di domani con il Bologna. Si torna al 3-5-2 delle prime tre giornate con l'undici iniziale che tanto aveva impressionato. La sconfitta di Cagliari però ha lasciato il segno. "Avremmo preferito arrivare col morale un po' più alto. Ma siamo abituati a valutare le prestazioni in maniera oggettiva senza farci prendere troppo dai risultati". La squadra a Cagliari non è piaciuta al presidente Preziosi. Tra il numero uno del club e il tecnico ci è stato un confronto. "E' stato un dialogo amabile - spiega Andreazzoli - Abbiamo parlato a lungo anche ieri e lo faremo ancora come siamo abituati a fare da sempre. E' stato un confronto normale su situazioni varie. Dopo la gara con l'Atalanta avevamo entrambi uno stato d'animo molto positivo, ieri più amaro perché potevamo fare qualcosa di più a Cagliari, anche se abbiamo concordato che in definitiva siamo mancati 20 minuti".