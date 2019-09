Scoperta droga su focaccia in carcere

(ANSA) - GENOVA, 23 SET - Droga sulla focaccia per farla entrare nel carcere femminile di Pontedecimo. E' stata scoperta dagli agenti della polizia penitenziaria sabato mattina. La droga era, come si legge in un comunicato della Uilpa, hashish e subutex, oppiaceo usato da tossicodipendenti da eroina e cocaina in cura.

La destinataria era una ragazza di 28 anni, in cella per spaccio. Le due persone, un uomo e una donna, che hanno tentato di introdurre la droga durante il colloquio sono stati denunciati.