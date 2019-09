Regionali: Salvini conferma Toti

(ANSA) - GENOVA, 23 SET - "Per quello che mi riguarda 'squadra che vince non si cambia'. La Liguria è ben amministrata, Genova è ben amministrata. Non vedo perché cambiare. Io bado alla sostanza: Perché togliere ai liguri e ai genovesi questo buon Governo per problemi interni a questo o quel partito?!" Lo ha ribadito il segretario della Lega Matteo Salvini, interpellato sulla candidatura di Giovanni Toti da parte del centrodestra alle prossime elezioni regionali in Liguria.