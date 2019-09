Pd: segretaria Spezia ed ex sindaco Sarzana con Renzi

(ANSA) - LA SPEZIA, 23 SET - Lasciano il Pd, per approdare al partito di Renzi la segretaria provinciale Federica Pecunia e l'ex sindaco di Sarzana Alessio Cavarra. "Lascio la segreteria e il Pd - ha annunciato Pecunia -. Da oggi rendo ufficiali le mie dimissioni dopo più di tre anni alla guida del Pd Provinciale, le ragioni che mi spingono a questa decisione sono dovute alla necessità di un avvicendamento alla guida di questa comunità in un momento di svolta dello stesso partito nazionale". Cavarra ha annunciato di aver inviato un sms allo stesso Renzi per confermagli "Sono con te anche questa volta". Una decisione sofferta, spiega l'ex primo cittadino, ma il Pd era "diventato un luogo di convivenza forzata, condizionato da vecchi retaggi e troppo spesso ostaggio delle sue correnti. Il disagio che ha portato Renzi a questa scelta è lo stesso che ho vissuto nell'ultima parte del mio mandato, quotidianamente impegnato a difendermi dal fuoco amico".