In Borsa arrivano gli yacht Sanlorenzo

(ANSA) - MILANO, 23 SET - Sanlorenzo, società leader nella produzione di yacht di lusso di alta gamma, ha presentato a Borsa Italiana la richiesta di ammissione alla quotazione per il segmento Star. La società ha preparato e sottoposto all'approvazione di Consob il prospetto informativo. Il flottante richiesto per la quotazione sarà realizzato con un collocamento privato riservato a investitori qualificati in Italia e a investitori istituzionali all'estero. L'offerta sarà composta da azioni di nuova emissione rivenienti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione e da azioni detenute da Holding Happy Life, azionista di maggioranza della società e controllata da Massimo Perotti. Si prevede che l'offerta arriverà al 35% del capitale sociale di Sanlorenzo. I proventi derivanti dall'aumento di capitale sono destinati a "sostenere ed accelerare - afferma una nota - il futuro percorso di crescita e per cogliere opportunità di mercato. Dopo l'offerta, la Società prevede di avere una struttura finanziaria senza debito".