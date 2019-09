Gronda: Cirio e Toti, Pronti manifestare

(ANSA) - GENOVA, 23 SET - "La Liguria era in piazza con noi a Torino per dire Sì alla Tav, noi saremo in piazza a Genova per dire vogliamo la Gronda". Lo ha detto il governatore del Piemonte Alberto Cirio dopo una riunione con il presidente ligure Giovanni Toti e un incontro di lavoro tra le due giunte.

"La Gronda è fondamentale anche per il Piemonte - ha detto Toti - perché collega il ponente del territorio, gli scali portuali di Savona e di Vado e quindi gli interporti del Piemonte. E in qualche modo è strategica per loro come lo era la Tav". "Non é una battaglia di campanile ma per il progresso del Paese" ha detto Cirio. La Gronda è il raddoppio autostradale nel ponente genovese.

"Mi sembra che stiamo dicendo tutti la stessa cosa. Esiste un progetto per la Gronda, è lì da firmare: sono stati fatti gli espropri, c'è un piano finanziario e non possiamo mettere in discussione le opere tutte le volte che cambia un governo.

Salvini dice una cosa che condividiamo tutti profondamente: non c'è da discutere di Gronda, c'è da farla".