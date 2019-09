Costa Crociere:impatto Italia da 3,5 mld

(ANSA) - GENOVA, 23 SET - Il gruppo Costa crociere contribuisce all'economia europea con 12,6 miliardi di euro e la creazione di oltre 63 mila posti di lavoro. In Italia l'impatto economico generato è di 3,5 miliardi e circa 17 mila posti di lavoro. In Liguria, la regione che trae i maggiori vantaggi dalla presenza del gruppo, l'impatto economico arriva a 511 milioni e oltre 3.200 posti di lavoro. Sono i dati dello studio realizzato da Deloitte, Università di Genova e Amburgo, presentato al Salone Nautico di Genova. "I dati sono relativi al 2018, quindi per il 2019 con l'arrivo di Costa Fortuna a Genova e della nostra ammiraglia Costa Smeralda a Savona i numeri saranno ancora migliori" sottolinea il Dg di Costa Crociere Neil Palomba. A Genova nel 2018 Costa Crociere ha generato un impatto economico di oltre 280 milioni con più di 1.800 posti di lavoro.

A Savona 125 milioni e 700 posti di lavoro.