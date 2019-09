Boom di uso ketamina tra giovani

(ANSA) - GENOVA, 23 SET - Boom di Ketamina tra i giovani della riviera di levante. Lo hanno scoperto i poliziotti del commissariato di Chiavari che sabato notte hanno arrestato due italiani di 25 e 30 anni per produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti sintetiche. I due sono stato arrestati in un appartamento di Sestri Levante. Nel corso della perquisizione sono stati trovati oltre 600 grammi di ketamina, circa 500 grammi di hashish e 20 grammi di MdMa e marijuana, cocaina e oppioidi. Gli agenti hanno anche trovato e sequestrato 21 mila euro in contanti.