Attacco informatico a Gnv

(ANSA) - GENOVA, 23 SET - "Sofisticato attacco informatico" a Grandi navi veloci. Lo comunica la compagnia sottolineando che l'attacco informatico ha comportato una perdita di riservatezza delle informazioni personali di alcuni passeggeri, titolari di carte di credito e intestatari della transazione di prenotazioni, che hanno effettuato acquisti di titoli di viaggio sul portale e-commerce della Compagnia. Le indagini, avviate con il supporto di professionisti esterni, hanno accertato una intrusione informatica nel periodo compreso tra il 25 giugno e il 18 luglio 2019". A seguito della segnalazione di transazioni sospette da parte di alcuni istituti di credito, "sono state prontamente avviate attività di indagine relative alle dinamiche di attacco. E' stato evidenziato un accesso da parte di soggetti non identificati e non autorizzati, ad alcune informazioni personali e, in alcuni casi, ai dati della carta di credito utilizzata per effettuare la transazione sul portale", fa sapere la compagnia.