Samo-Toro: Ferreo allo stadio scortato

(ANSA) - GENOVA, 22 SET - Come annunciato, il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, si è recato allo stadio per assistere a Sampdoria-Torino. È potuto entrare senza problemi, nonostante qualche gruppo di tifosi avesse annunciato un picchetto all'ingresso per impedirglielo. Ferrero è entrato dall'ingresso della tribuna d'onore, in piazzale Atleti Azzurri d'Italia. La sua vettura è stata fatta entrare da un cancello laterale tra settori ospiti e la tribuna. All'ingresso dentro lo stadio era scortato dagli uomini della Digos. Nei giorni scorsi il presidente aveva spiegato che sarebbe andato regolarmente a vedere la partita, nonostante le contestazioni annunciate dai tifosi che gli chiedono di vendere la società al gruppo Vialli.