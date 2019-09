Allerta declassata a gialla in Liguria

E' stata declassata da arancione a gialla l'allerta meteo per temporali emanata da Arpal per la giornata odierna in Liguria. Lo ha comunicato l'assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone stamani a Genova. A mezzogiorno, la Protezione civile regionale ha diffuso una nuova allerta meteo per temporali emanata da Arpal, che diventa gialla su tutta la Regione fino alle ore 14 di domani, lunedì 23 settembre. "Una buona notizia, ma ricordiamoci che il declassamento non vuol dire che finisce l'allerta, ci saranno temporali e piogge diffuse su tutta la Liguria" sottolinea Giampedrone. Sta transitando anche sui cieli della Liguria la prima perturbazione di matrice autunnale, che con la parte maggiormente attiva si sta concentrando più a Sud della Regione in mare e verso la Toscana.