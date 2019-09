Investita da treno, muore donna 29/enne

(ANSA) - GENOVA, 21 SET - Il cadavere di una donna di 29 anni è stato trovato poco prima dell'alba sui binari della ferrovia della linea Genova-La Spezia: dalle 5.45, la circolazione dei treni fra Chiavari e Sestri Levante è stata sospesa per consentire l'intervento delle forze dell'ordine e del medico legale. Secondo le prime informazioni raccolte dagli agenti della Polfer, la giovane, originaria di Chiavari, avrebbe passato la notte in una discoteca della zona. Il pubblico ministero Gabriella Dotto disporrà l'autopsia. Tra gli investigatori prende sempre più piede l'ipotesi di un incidente.

Vicino al punto della tragedia c'era un buco nella ringhiera che, secondo alcuni testimoni, sarebbe usato spesso dai ragazzi per passare dall'Aurelia al lungomare passando dai binari. Un varco abusivo segnalato più volte e che è stato chiuso solo oggi. La ragazza, inoltre, sarebbe stata urtata e non travolta.

La ragazza stava tornando a casa. Gli investigatori sentiranno i macchinisti e gli amici che hanno trascorso con lei la serata.