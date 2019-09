Aggredisce moglie con cacciavite, arrestato

La polizia di Genova ha arrestato un uomo di 28 anni, italiano, dopo che aveva aggredito la moglie con un cacciavite. La donna, 40 anni, italiana, è riuscita a nascondersi in una stanza e, dopo essersi chiusa a chiave, ha chiamato la polizia. All'arrivo degli agenti l'uomo stava preparando una valigia per andarsene. La moglie è stata ricoverata all'ospedale di Sestri Ponente con ferite giudicate guaribili in 10 giorni. Secondo il racconto della vittima, quella di ieri non era la prima aggressione.