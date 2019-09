Ponte: Spea, in perizia dati discordanti

(ANSA) - GENOVA, 20 SET - Ci sarebbero 'discrepanze' tra schede che classificano in maniera diversa lo stato di salute dei trefoli di Ponte Morandi. Lo sottolinea la difesa degli indagati di Spea, la società che si occupa della manutenzione per Aspi, nel corso dell'udienza del primo incidente probatorio nell'ambito dell'inchiesta sul crollo del ponte Morandi. Per i legali sono una ventina le schede che non 'combaciano': i tecnici del laboratorio svizzero Enpa (per primo aveva analizzato i reperti del viadotto) avevano dato un livello di corrosione più basso ai singoli trefoli mentre nell'elaborato dei periti quel dato è risultato più alto. Per i periti sarebbe un refuso, per i legali un elemento da approfondire nel secondo incidente probatorio. Quella di oggi è stata l'ultima udienza.

Nel corso della discussione è emerso che gli esperti del laboratorio svizzero avevano raccomandato di analizzare anche altri reperti per una maggiore completezza del quadro, ma i periti del gip hanno detto in aula che non lo hanno ritenuto necessario.