Genoa sprecone, il Cagliari non lo perdona

Seconda vittoria di fila per il Cagliari e secondo ko consecutivo per il Genoa. L'anticipo della quarta di serie A finisce 3-1 per i sardi che volano a quota sei. E una sconfitta per la squadra di Andreazzoli che in qualche modo assomiglia a quella con l'Atalanta: illusione del pareggio e mazzata che indirizza il match verso la debacle.

Marcatori con i destini incrociati: apre l'ex Simeone, pareggia Kouame che durante l'ultimo mercato sembrava sul punto di approdare in Sardegna al posto di Joao Pedro. Che è l'autore della terza rete. In mezzo l'autorete di Cristian Zapata, sull'1-1, con un colpo di testa all'indietro nel disperato tentativo di anticipare Birsa. Bello, ma sprecone il Genoa, soprattutto nel primo tempo. Compatto il Cagliari che anche senza Cragno, Pavoletti e Nainggolan sta trovando una sua identità.