EasyJet non rinnova rotte su Genova

La compagnia aerea EasyJet non rinnoverà nel 2020 le rotte da e per Genova. Lo ha annunciato la società Aeroporto di Genova spiegando di avere subito avviato azioni per trovare altri vettori "in grado di sfruttare l'avviamento delle rotte non riconfermate da easyJet, con l'impegno di ampliare quanto sin qui positivamente fatto". La compagnia collega oggi il capoluogo ligure con Londra, rotta coperta anche da British Airways e Ryanair, Berlino, Manchester, Bristol e Amsterdam, rotta coperta anche da Klm. "Aeroporto di Genova prende atto e si rammarica di una decisione giunta nonostante le azioni di supporto e la buona relazione commerciale con il vettore, riconfermata anche ultimamente - spiega una nota -. Nel 2019, circa 80.000 passeggeri hanno volato o voleranno da e per Genova sulle rotte sin qui operate da easyJet, vettore con il quale Aeroporto di Genova auspica di avviare nuove collaborazioni in un prossimo futuro".