Porto Genova:125 mln per nuova viabilità

(ANSA) - GENOVA, 18 SET - Un investimento di 125 milioni per 10 opere per cambiare il porto di Genova. Interventi che avverranno in 36 mesi. Interventi per le merci, con la messa a punto del nuovo varco di ponente, che avrà un autoparco con 160 stalli. E poi il completamento della sopraelevata portuale, di via della Superba e il nuovo "ponte del Papa", una struttura metallica che sostituirà il ponte provvisorio sul Polcevera, oltre a una sopraelevazione del varco di Ponte Etiopia e il consolidamento del ponte dei Mille. Sono questi i principali interventi relativi alla nuova viabilità portuale che rientrano nel Programma straordinario degli investimenti post crollo Morandi che sarà realizzato nei prossimi tre anni. "Vogliamo dare un volto nuovo alla città - ha detto Marco Rettighieri - che necessita di snellire il traffico, compreso quello di uscita e ingresso da porto e aeroporto". Interventi che, in una simulazione in fase di progetto, permetteranno di diminuire consistentemente l'influenza del traffico merci sulla città.