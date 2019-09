Carige: fino a 80% capitale in assemblea

Per l'assemblea di Carige venerdì si sono prenotati azionisti con il 75-80% del capitale. E' quanto si apprende da fonti finanziarie. Oltre 15mila i soci che hanno chiesto di staccare il 'biglietto', la certificazione di possesso azionario. In sostanza si conferma il timore della vigilia: Se il primo azionista Malacalza (27,5%) andrà in assemblea, in caso di astensione o voto contrario, il resto dei soci non basterà per approvare la delibera sull'aumento di capitale da 700 milioni di euro.