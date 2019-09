Toti, chiediamo Referendum maggioritario

Oggi il Consiglio regionale della Liguria ha deciso di riunirsi la settimana prossima per richiedere un referendum nazionale per rendere maggioritaria la legge elettorale per il Parlamento. Lo annuncia il presidente della Regione e leader di Cambiamo! Giovanni Toti. "Gli elettori devono poter scegliere il Governo e ogni singolo parlamentare - commenta Toti -. Fiero che Regione Liguria sia tra le prime a chiedere il referendum! Basta nostalgie per un passato finito.

Cambiamo questo Paese". "Tanti piccoli collegi elettorali, con al massimo 90 mila cittadini" è la proposta della Liguria ha detto Giovanni Toti che immagina "candidati che si sfidano come se fossero i sindaci di quel territorio, mettendoci la propria faccia, il proprio radicamento e consentendo a chi vota di scegliere il migliore, contro i nomi imposti dalle segreterie di partito".