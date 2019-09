Spendono soldi falsi, fermati

(ANSA) - GENOVA, 17 SET - Una coppia spagnola - lui di 30 e la sua complice di 36 anni - sono stati arrestati dai carabinieri per detenzione e spendita di denaro falso. I due sono stati identificati e fermati dopo che hanno speso 50 euro falsi in una panetteria e che hanno tentato lo stesso trucco in una pizzeria e in un negozio di fiori. I due sono risultati pregiudicati per reati specifici e contro il patrimonio, domiciliati nella provincia bresciana. Perquisiti, sono stati trovati in possesso di una banconota da 50 euro palesemente contraffatta e di 25 euro, verosimile provento dell'illecita attività, quindi sequestratati.