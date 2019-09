Shopper non in regola, multa da 5 mila e

(ANSA) - GENOVA, 17 SET - I carabinieri del nucleo Forestale di Prato, durante un controllo presso un negozio di ortofrutta a Genova, ha sanzionato con una multa da 5 mila euro il titolare per la commercializzazione di sacchetti in plastica non conformi alla normativa. All'interno dell'esercizio commerciale sono stati trovati circa 70 kg di sacchetti in plastica di varia tipologia e dimensioni, privi dei simboli identificativi previsti per legge, circa la compostabilità e biodegradabilità degli stessi. I sacchetti non a norma sono stati sottoposti a sequestro amministrativo per la successiva confisca e distruzione.