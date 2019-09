Salvato da overdose, arrestato per spaccio

(ANSA) - GENOVA, 16 SET - Soccorso per una overdose, gli trovano droga in casa e lo arrestato. E' successo ieri sera, a Molassana. In manette è finito un uomo di 52 anni, italiano.

L'uomo è stato soccorso dal personale del 118 e trasferito in ospedale. Nel frattempo, i carabinieri della stazione hanno perquisito l'appartamento e trovato 60 grammi circa di cocaina.

suddivisa in 11 dosi, e 2 grammi circa di hashish, oltre a un flacone di metadone, in parte consumato, con etichetta del Sert.