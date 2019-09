Riapre via Fillak, Valpolcevera verso normalità

(ANSA) - GENOVA, 16 SET - La promessa era stata quella di riaprire Via Fillak in concomitanza con l'avvio dell'anno scolastico e questa mattina, anche se solo nella corsia a salire, la strada simbolo della tragedia di Ponte Morandi è stata riaperta. Un ulteriore passo verso il ritorno alla normalità di questa porzione di città. "Il problema della circolazione in Valpolcevera - ha detto il sindaco di Genova e commissario straordinario alla demolizione e costruzione del ponte sul Polcevera Marco Bucci - dovrebbe essere risolto. Oggi possiamo dire che siamo ritornati alla 'quasi' normalità, dico quasi perché manca ancora una corsia. Sul lato del Campasso, infatti, è stata scoperta la roggia, che è stata distrutta in quattro punti dalla demolizione della pila. Non lo sapevamo, lo abbiamo scoperto quando abbiamo rimosso i detriti". "Nonostante il complesso cantiere che insiste su quest'area, via Fillak resterà aperta d'ora in poi. Non è un caso che questa riapertura avvenga nel giorno in cui le famiglie cominciano a spostarsi per portare i propri figli a scuola". Il governatore della Regione Liguria Giovanni Toti ha partecipato alla cerimonia di riapertura di Via Fillak: "Il cantiere del ponte - ha sottolineato il governatore ligure - sta proseguendo esattamente secondo i piani che ci siamo dati. Nella primavera prossima ci sarà un nuovo viadotto e poi cominceranno i lavori per qual grande parco urbano che dovrà sorgere sotto. Credo che in quel momento - ha concluso Toti - la tragedia di Ponte Morandi si sarà trasformata in qualcosa di positivo, in un rilancio per quest'area della città".