Sicurezza scuole: Toti,investiti 100 mln

(ANSA) - GENOVA, 15 SET - Ammontano a 283 gli interventi nelle scuole compiuti dalla Giunta regionale in quattro anni, per oltre 100 milioni di investimento, finalizzati prevalentemente per la messa in sicurezza e l'adeguamento sismico degli edifici che sono 920. In pratica un edificio su tre è stato adeguamento. A fare il punto, alla vigilia dell'inizio scolastico, sono il governatore Giovanni Toti e l'assessore all'edilizia Marco Scajola. Il piano messo a punto dalla Giunta regionale ha previsto la realizzazione di 15 scuole, la costruzione di 6 palestre e 49 interventi di adeguamento antincendio. Gli interventi a Genova e provincia sono stati 124, per oltre 37 milioni; 51 nella provincia d'Imperia per circa 31 milioni; 62 nella provincia di Savona per 19 milioni; 46 nello Spezzino per oltre 13 milioni.