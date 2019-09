Protesta ambientalista a Palmaria

(ANSA) - PORTO VENERE, 15 SET - 'Masteplan no, Palmaria sì': così è stato scritto negli striscioni che sono stati esposti lungo le scogliere dell'isola Palmaria dalle associazioni ambientaliste. Gli ambientalisti protestano contro il progetto di valorizzazione dell'isola voluto dal Comune e della Regione Liguria che secondo i cittadini è troppo invasivo e snaturerebbe la peculiarità dell'isola. Alla protesta hanno partecipato varie decine di persone. La manifestazione è avvenuta in occasione di San Venerio, patrono del golfo, festività in cui la vicina isola del Tino viene aperta al pubblico.