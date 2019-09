20mila litri di acqua per spegnere rogo catasta di legna

(ANSA) - BORZONASCA (GENOVA), 15 SET - Ci sono voluti oltre 20 mila litri di acqua per spegnere l'incendio che la scorsa notte ha incenerito una catasta di legna lunga 50 metri. Il rogo è avvenuto in località Tiglieto, a Borzonasca. Non è escluso che possa essere di origine dolosa. Sul posto sono intervenute due autobotti dei Vigili del fuoco di Chiavari. L'intervento è scattato alle 4,30, quando alla centrale dei vigili è arrivata la segnalazione di fiamme alte che stavano illuminando tutta l'area. Le autobotti hanno dovuto fare la spola per rifornirsi d'acqua. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo anche per separare i carboni ardenti, attività necessaria per neutralizzare del tutto le fiamme. L'intervento si è concluso dopo le otto.