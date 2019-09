Samp, un'altra sconfitta: Napoli vince 2-0

(ANSA) - GENOVA, 14 SET - Terza sconfitta consecutiva per la Samp, ancora ferma a zero punti in classifica. La squadra di Di Francesco ha ceduto al Napoli per 2-0 con una doppietta di Mertens, schierato come prima punta, in gol al 14' e al 22' della ripresa. Per gli azzurri anche una traversa nel primo tempo. Nonostante lo svantaggio in avvio di gara, la Samp ha reagito, è apparsa viva, collezionando angoli, mostrandosi propositiva e con una buona gestione di palla, ma in alcune occasioni ha sbagliato l'ultimo tocco, vanificando la giocata e quando non ha sbagliato, ci ha pensato Meret a blindare la porta, in un paio di conclusioni di Ferrari e Rigoni. A poco è servito il cambio di modulo per cercare di dare certezze alla squadra: Di Francesco ha abbandonato l'amato 4-3-3 e ha scelto il 4-3-1-2 adottato negli ultimi anni dal suo predecessore Giampaolo.