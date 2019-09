Rissa in centro storico Genova,un ferito

(ANSA) - GENOVA, 14 SET - Una persona è stata ferita la scorsa notte in una rissa in piazza Cinque Lampadi, nel centro storico di Genova. Il ferito, un marocchino di 39 anni, è stato colpito ad un braccio con un coccio di bottiglia da un gambiano. Secondo quanto gli uomini delle volanti e gli investigatori della squadra mobile, l'aggressore era ubriaco quando ha iniziato a litigare, senza apparente motivo, con il marocchino. Alla lite hanno assistito alcuni connazionali di quest'ultimo che hanno cercato di dividere i due. Nonostante ciò, l'aggressore è riuscito a prendere una bottiglia da terra e a ferire il nordafricano per poi fuggire. Il ferito è stato trasferito al pronto soccorso dove è stato operato per una lesione al tendine.

Gli investigatori sono riusciti a identificare l'aggressore, un gambiano di 24 anni, spacciatore già coinvolto nell'inchiesta Labirinto 2, che portò all'arresto differito di numerosi pusher dei vicoli, ma l'uomo non è ancora stato arrestato. Un suo connazionale è stato denunciato per favoreggiamento.