Cessione Samp: Garrone, ho preso impegno

(ANSA) - GENOVA, 14 SET - "Io ho preso un impegno, a condizione che Ferrero e il Gruppo Vialli trovino la quadra. Certe cose le sapete meglio voi di me che sono sostanzialmente spettatore di questa operazione". Così l'ex presidente della Sampdoria Edoardo Garrone intervenuto all'emittente televisiva Primocanale per la prima volta ufficialmente ammette il suo intervento nell'operazione per la cessione della Sampdoria alla cordata guidata dall'ex bomber blucerchiato. A fine mese scade l'esclusiva per CalcioInvest che riunisce Vialli ai magnati Dinan e Knaster: la prossima settimana è attesa l'offerta definitiva per il presidente Massimo Ferrero.