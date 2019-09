Molesta bambina di 10 anni, arrestato

(ANSA) - VENTIMIGLIA, 13 SET - Una bambina di 10 anni è stata molestata da un uomo ieri sera centro a Ventimiglia. Il presunto autore dell'episodio, uno straniero di 28 anni proveniente da Lampedusa, dove era sbarcato pochi giorni, è stato fermato dai carabinieri. Al momento del gesto l'uomo sarebbe stato ubriaco.

I militari lo hanno bloccato poco dopo l'aggressione e, oggi, il gip del tribunale di Imperia ha convalidato l'arresto in carcere per gravi indizi di colpevolezza e per il pericolo di fuga. E' accusato di violenza sessuale aggravata. I militari cercano immagine che possano incastrarlo. Stando a quanto ricostruito: la piccola è scesa dall'auto, salendo sul marciapiede, mentre la mamma stava parcheggiando. A bordo c'era anche un amico di sedici anni. La bimba è stata avvicinata da due stranieri e uno l'ha molestata dopo averla sbattuta contro un muro, ferendola a un ginocchio. La madre e il sedicenne sono corsi in aiuto della piccola e lo straniero è fuggito. La sua descrizione ha permesso ai carabinieri di rintracciarlo.