Ligure Traversi tra nuovi sottosegretari

(ANSA) - GENOVA, 13 SET - C'è un ligure tra i 42 sottosegretari nominati dal Consiglio dei ministri. Si tratta di Roberto Traversi, del Movimento 5 stelle, eletto nel collegio uninominale di Genova 3. Va alle Infrastrutture con Salvatore Margiotta (Pd).

Roberto Traversi, 50 anni, milanese di nascita, ma ligure di adozione è alla sua prima esperienza da deputato. Già candidato a Chiavari, il nuovo sottosegretario al ministero per le Infrastrutture e i Trasporti, è stato eletto per il Movimento 5 Stelle a Genova alle politiche del 2018 e fa parte della Commissione Ambiente e Lavori pubblici di Montecitorio. Ha fatto parte della Commissione Difesa dal 21 giugno 2018 al 4 settembre 2019, in sostituzione del Sottosegretario di Stato per la Difesa Angelo Tofalo. Portavoce ligure del Movimento, architetto, giornalista pubblicista, editore sportivo e fotografo professionista sul suo sito si definisce così: "Sono membro della Commissione Ambiente e della Commissione Difesa alla Camera dei Deputati… mi considero un portavoce del territorio e dei cittadini, ho messo a disposizione le mie conoscenze e le mie competenze con la speranza di contribuire, anche solo un po', alla felicità e al benessere del mio Paese"

Ed è critico sui pochi liguri presenti nel Conte Bis l'ex viceministro Edoardo Rixi, deputato e segretario ligure della Lega: "E' stato messo su un Governo che ha umiliato la Liguria - ha detto -. Per la prima volta un Governo di centrosinistra non ha un ministro ligure, non ha un viceministro ligure, mi risulta che al momento ci sia solo un sottosegretario del M5S, con cui comunque collaboreremo". "Credo che sia significativa la scelta di un viceministro siciliano - ha dichiarato -, invece che valutare qualcuno rappresentativo di un territorio come la Liguria che in questo momento ha gravissime sofferenze dopo il crollo del ponte Morandi".