Salgono occupati Liguria,ma indipendenti

In Liguria l'occupazione è in crescita dello 0,2%, il miglior dato del secondo trimestre dal 2012, e il tasso di occupazione è al 63,3%, ma ad aumentare sono i lavoratori indipendenti (+5,1%) mentre i dipendenti calano (-1,6%). Resta inoltre pesante la crisi nel settore delle costruzioni dove gli occupati sono diminuiti del 21.6% (9.440 in meno, oltre 2/3 fra i lavoratori dipendenti) mentre l'agricoltura, dove il 70% dei nuovi occupati non è dipendente, registra una crescita del 76,8% E' quanto emerge dall'elaborazione dei dati Istat sul mercato del lavoro nel secondo trimestre 2019 effettuata dall'Ufficio economico della Cgil Liguria che racconta luci e ombre e sottolinea anche la contrazione della forza lavoro complessiva (occupati e disoccupati).