Genova,festa per 'dar la caccia' ai neet

La Camera di commercio di Genova gioca la carta della festa per trovare giovani under 30 che non studiano e non lavorano per il progetto "Crescere in digitale".

"Abbiamo una lista di oltre 100 imprese pronte a ospitare tirocinanti" spiegano al Punto impresa della Camera di commercio, ma non si trovano. Il progetto prevede tirocini di sei mesi in imprese in cerca di competenze digitali con rimborso mensile di 500 euro al termine di un corso online di 50 ore. Per questo la Camera ha organizzato a partire dalle 21 di oggi, con l'aiuto del Gruppo giovani Confcommercio e il Civ Genovino, una serata a tema digitale in piazza delle Erbe, proprio nel cuore della 'movida' del Centro storico, in cui si alterneranno grandi successi dei cantautori genovesi e le storie degli imprenditori e quelle dei Neet che ce l'hanno fatta. Nei primi due anni di "Crescere in digitale" 20 dei 63 tirocini attivati dalla Camera di commercio cittadina si sono trasformati in assunzioni.